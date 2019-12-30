Адвокат рассказал о деле против выжившего при стрельбе в Забайкалье

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Военнослужащему, выжившему при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, которую устроил в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, предъявлено обвинение в нарушении уставных взаимоотношений. Судебный процесс над ним начнётся в январе. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на адвоката Шамсутдинова Руслана Нагиева.
Адвокат рассказал о деле против выжившего при стрельбе в Забайкалье
  • РИА Новости

«Обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, это предусматривает признание вины. Суд начнётся в январе, уже запланировано первое заседание», — сказал он.

По словам адвоката Шамсутдинова, помимо его подзащитного, ещё несколько его сослуживцев признаны потерпевшими по делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в части в Забайкалье.

«Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение», — подчеркнул Нагиев.

Он также сообщил, что Шамсутдинова в ближайшее время этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее ему продлили арест на четыре месяца.

Кроме того, сообщалось о намерении защиты Шамсутдинова добиться переквалификации дела на убийство, совершённое в состоянии аффекта.

25 октября в войсковой части 54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, жертвами которой стали восемь человек, ещё двое были ранены.

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