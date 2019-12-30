Директор завода «Массандра» оценила новый закон о виноделии

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Генеральный директор завода «Массандра» Янина Павленко в беседе с «Известиями» оценила новый закон о поддержке российских производителей вина.
Директор завода «Массандра» оценила новый закон о виноделии
  • © Светлана Баева
  • РИА Новости

По её словам, производители ждали этого закона более 100 лет.

«Мы надеялись, что президент Владимир Путин подпишет этот документ и сделает нам всем подарок на Новый год. Закон полезен как для производителей, так и для покупателей, которые впервые получат понимание о том, что такое вино России», — отметила она.

Павленко также добавила, что в законе появился термин, который подразумевает изготовление напитка исключительно из российского винограда.

В соответствии с новыми правилами продажи российские вина среднего ценового сегмента смогут конкурировать с иностранной продукцией.

Ранее заместитель генерального директора завода «Массандра» Елена Коновалова в беседе с Пятым каналом прокомментировала сообщение о том, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке российских производителей вина.

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