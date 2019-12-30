Bloomberg назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера

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Согласно данным информационного агентства Bloomberg, один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером, его капитал увеличился на $8,5 млрд — до $28,2 млрд.
Bloomberg назвал самого разбогатевшего за год российского миллиардера
  • © РИА Новости

На втором месте в рейтинге издания находится президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьё состояние за год возросло на $6,2 млрд, до $22,3 млрд.

Cовладелец «Новатэка» Леонид Михельсон находится на третьем месте — его капитал за год увеличился на $5,2 млрд, до $24,6 млрд.

Указывается, что прирост доходов Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», составил $4,3 млрд, до $18,2 млрд.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин, как отмечается, смог увеличить своё состояние за год на $3,5 млрд, до $21,3 млрд.

В статье говорится, что 23 российских миллиардера из индекса Bloomberg Billionaires Index в 2019 году прибавили к своему состоянию $52,9 млрд.

Ранее самых разбогатевших за год российских миллиардеров назвал Forbes. В рейтинге журнала первое место занял также Потанин, который за год прибавил почти $8 млрд.

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