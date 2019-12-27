Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров десятилетия

Первое место в рейтинге десяти самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов по версии журнала Forbes занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Десять самых успешных участников списка Forbes за прошедшее десятилетие смогли увеличить свои состояния на $111 млрд», — пишет издание.

Список самых разбогатевших миллиардеров десятилетия возглавил Михельсон, состояние которого с 2010 года по конец 2019 года выросло на $22,6 млрд — с $4,4 млрд до $27 млрд.

В тройку лидеров также вошли владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (+ $20,8 млрд) и один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин (+ $13,5 млрд).

В рейтинг также вошли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, прирост которого за десятилетие составил $13,2 млрд, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, прирост — $10,3 млрд, бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — $10,2 млрд.

Далее следуют основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (+ $5,5 млрд), основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (+ $5,3 млрд), бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+ $5,0 млрд) и гендиректор и совладелец УГМК Андрей Козицын (+ $4,6 млрд).

Ранее Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров. Рейтинг возглавил Потанин, который за год прибавил почти $8 млрд.