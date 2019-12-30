СК организовал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

Следователи организовали проверку по факту ДТП с автобусом в Псковской области, после которого госпитализированы 16 человек. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя, съехал в кювет.

«В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребёнка», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия направлена следственно-оперативная группа для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем, в больницу доставлены 16 человек.

ДТП произошло 30 декабря, когда автобус Neoplan съехал в кювет на трассе Санкт-Петербург — Невель.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек и пять пострадали.