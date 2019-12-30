В ФСБ заявили о задержании предполагаемого вербовщика террористов

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке в террористическую организацию 45-летнего местного жителя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю было установлено, что 45-летний житель города Хабаровска являлся приверженцем радикальных религиозных взглядов и имел мотивы национальной и религиозной ненависти», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что в 2019 году подозреваемый вступил в международную террористическую организацию.

«В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ФСБ заявили о задержании двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей в период новогодних праздников.