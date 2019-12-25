В Красноярске вынесли приговор участнику террористической ячейки

В Красноярске вынесли приговор участнику местной террористической ячейки, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По имеющимся данным, незаконная структура была организована в начале 2017 года и являлась проводником международной террористической организации.

Среди выявленных фактов — отправка денег пособникам международных террористических организаций за границей и вербовка студентов вузов для дальнейшей отправки в регионы с повышенной террористической активностью.

Обвиняемый приговорён к семи годам лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в содействии террористической деятельности.