В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в содействии террористической деятельности

В Свердловской области вынесли приговор 26-летнему мужчине, обвиняемому в содействии террористической деятельности, сообщает URA.RU со ссылкой на помощника руководителя регионального СУ СК России Максима Чалкова.

Житель города Дегтярска признан виновным по трём эпизодам. Он получил три с половиной года в колонии общего режима.

По версии следователей, мужчина собирал деньги для террористов с 2014 по 2016 год, для чего выезжал в Ханты-Мансийский автономный округ к сторонникам террористической организации.

«Выявили и задержали ныне осуждённого сыщики регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Он добавил, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел, не женат, проживал с отцом.

Ранее RostovGazeta.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в вербовке боевиков.