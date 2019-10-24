В Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в содействии террористической деятельности
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Житель города Дегтярска признан виновным по трём эпизодам. Он получил три с половиной года в колонии общего режима.
По версии следователей, мужчина собирал деньги для террористов с 2014 по 2016 год, для чего выезжал в Ханты-Мансийский автономный округ к сторонникам террористической организации.
«Выявили и задержали ныне осуждённого сыщики регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Он добавил, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел, не женат, проживал с отцом.
Ранее RostovGazeta.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в вербовке боевиков.