В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в вербовке боевиков

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Тимуру Муритову, обвиняемому в вербовке боевиков, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на сайт суда.

По имеющимся данным, в 2015 году Муритов в Махачкале призывал людей поехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне террористов. Один из его знакомых поддался на уговоры и вступил в незаконное вооружённое формирование.

«Суд приговорил Муритова к восьми годам колонии общего режима. Также его оштрафовали на 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

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