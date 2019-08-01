В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в вербовке боевиков

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В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор Тимуру Муритову, обвиняемому в вербовке боевиков, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на сайт суда.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в вербовке боевиков
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в 2015 году Муритов в Махачкале призывал людей поехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне террористов. Один из его знакомых поддался на уговоры и вступил в незаконное вооружённое формирование.

«Суд приговорил Муритова к восьми годам колонии общего режима. Также его оштрафовали на 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении суда.

Вердикт ещё не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области у радикальных исламистов изъяли запрещённые книги и оружие.

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