СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

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Следователи проводят проверку по факту падения с высоты гимнастки во время выступления в цирке Владивостока. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока
  • РИА Новости

«СУ СК России по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, 29 декабря воздушная гимнастка сорвалась с высоты при выполнении гимнастического элемента. 

В сентябре 2018 года четыре человека получили травмы в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции в цирке Воронежа.

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