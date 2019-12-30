СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

Следователи проводят проверку по факту падения с высоты гимнастки во время выступления в цирке Владивостока. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«СУ СК России по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, 29 декабря воздушная гимнастка сорвалась с высоты при выполнении гимнастического элемента.

В сентябре 2018 года четыре человека получили травмы в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции в цирке Воронежа.