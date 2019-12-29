СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух детей в результате пожара в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, передаёт СУ СК России по региону.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что возгорание произошло, когда мать пошла провожать старшего ребёнка на остановку маршрутного такси. Ранее стало известно, что при пожаре, который произошёл около 06:00 мск в частном доме в селе Хомутово Иркутской области, погибли двое детей. Отмечалось, что «до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет».