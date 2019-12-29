СК возбудил дело после гибели двух детей при пожаре в Иркутской области
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что возгорание произошло, когда мать пошла провожать старшего ребёнка на остановку маршрутного такси.
Ранее стало известно, что при пожаре, который произошёл около 06:00 мск в частном доме в селе Хомутово Иркутской области, погибли двое детей.
Отмечалось, что «до прибытия пожарных подразделений из дома самостоятельно эвакуировалась девочка пяти лет».