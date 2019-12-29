СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре под Пензой

Кузнецкий межрайонный следственный отдел СК России по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух человек.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, в ночь с 28 на 29 декабря в жилом доме по улице Кирова в городе Кузнецке произошёл пожар.

Отмечается, что «после ликвидации пожара в доме обнаружены тела 47-летней женщины и её 11-летнего сына», также сообщается, что «на момент возгорания в доме находились ещё двое мужчин 1970 и 1938 года рождения».

Как уточняется, «мужчина 1970 года рождения доставлен в лечебное учреждение, второму пострадавшему госпитализация не потребовалась».

«При осмотре места происшествия на телах погибших повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено... По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки», — рассказали в СК.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Шушенском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, в том числе двое детей.