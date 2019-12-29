Пострадавшие из-за прорыва дамб под Красноярском получили выплаты
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«Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 млн рублей», — цитирует ТАСС сообщение министерства социальной политики края.
Отмечается, что также семьям оказана психологическая и социальная помощь.
Уточняется, что выплата семьям погибших составляет 1 млн рублей, пропавшим без вести — 500 тыс. рублей, пострадавшим — 100-200 тыс. рублей.
10 декабря власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после прорыва дамб в октябре в Курагинском районе.