Пострадавшие из-за прорыва дамб под Красноярском получили выплаты

Семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести в результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выплачено 22,5 млн рублей из регионального резервного фонда.

globallookpress.com

«Выплачена адресная помощь из резервного фонда в сумме 22,5 млн рублей», — цитирует ТАСС сообщение министерства социальной политики края. Отмечается, что также семьям оказана психологическая и социальная помощь. Уточняется, что выплата семьям погибших составляет 1 млн рублей, пропавшим без вести — 500 тыс. рублей, пострадавшим — 100-200 тыс. рублей. 10 декабря власти Красноярского края сняли режим ЧС, введённый в регионе после прорыва дамб в октябре в Курагинском районе.