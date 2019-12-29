В МИД России объяснили назначение нового департамента

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В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
В МИД России объяснили назначение нового департамента
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Отмечается, что указ о создании департамента подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

Уточняется, что департамент, в частности, займётся борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и преступных целях.

Также подразделение будет курировать деятельность международных организаций и форумов в этой сфере.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает приглашение посетить Москву 9 Мая, Россия будет ждать официального ответа.

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