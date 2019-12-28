СК начал проверку после вынужденной посадки самолёта в Екатеринбурге

Следствие организовало проверку по факту инцидента с самолётом «Уральских авиалиний», который вынужденно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

«Проводится процессуальная проверка по факту авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 149 пассажиров, благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как у него сработал датчик неисправности.

Отмечалось, что лайнер выполнял рейс из Екатеринбурга в Симферополь.