СК возбудил дело после пожара в Пермском крае
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате осмотра видимые следы, которые указали бы на насильственную гибель людей, обнаружены не были, на месте инцидента работает группа следователей, следователей-криминалистов и эксперт-пожаротехник.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что при пожаре в Пермском крае погибли женщина и её трое детей.
Отмечалось, что возгорание площадью 72 кв. м ликвидировано, к тушению были привлечены 31 человек и 11 единиц техники.