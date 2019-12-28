СК возбудил дело после пожара в Пермском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей и их матери при пожаре в Пермском крае, передаёт пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил дело после пожара в Пермском крае
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате осмотра видимые следы, которые указали бы на насильственную гибель людей, обнаружены не были, на месте инцидента работает группа следователей, следователей-криминалистов и эксперт-пожаротехник. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что при пожаре в Пермском крае погибли женщина и её трое детей.

Отмечалось, что возгорание площадью 72 кв. м ликвидировано, к тушению были привлечены 31 человек и 11 единиц техники.

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