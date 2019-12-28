С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

«Сняли электронные браслеты у Крестины и Ангелины», — сообщил Паршин.

Ранее сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестёр Хачатурян, Марии.

В начале декабря Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

Летом 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

По версии следствия, мотивом преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.