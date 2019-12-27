С сестёр Хачатурян начали снимать электронные браслеты

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Сотрудники ФСИН сняли электронный браслет с младшей из сестёр Хачатурян, Марии, на очереди две её сёстры. Об этом RT сообщила адвокат Мари Давтян.
С сестёр Хачатурян начали снимать электронные браслеты
  • РИА Новости

«С Марии сняли браслет. С Ангелины, с Крестины снимут, скорее всего, завтра», — рассказала она.

По её словам, теперь девушки смогут покидать квартиру и после 21:00, так как связанный с этим запрет никто не продлил. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время.

При этом им по-прежнему нельзя общаться с другими участниками процесса, со СМИ, пользоваться интернетом и мобильными телефонами, пояснила юрист.

«Встретить Новый год они смогут вместе, если прокурор или лицо, в чьё ведение поступит дело до Нового года, им особым распоряжением это разрешит», — сказал адвокат Марии Ярослав Пакулин.

В начале декабря Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестёр Хачатурян.

Летом 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. Его дочери признали вину в убийстве и дали развёрнутые показания в рамках данного дела.

По версии следствия, мотивом преступления стала «острая личная неприязнь» к отцу из-за физических и психологических страданий, которые он причинял своим детям.

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