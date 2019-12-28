СК начал проверку после гибели двух человек на месторождении в ЯНАО

Пуровский межрайонный следственный отдел СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал доследственную проверку после гибели двух человек и травмировании третьего на Восточно-Таркосалинском месторождении.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Предварительно следствием установлено, что 27 декабря около 23:00 при производстве работ на скважине Восточно-Таркосалинского месторождения произошло возгорание», — рассказали в СК.

Отмечается, что «двое мужчин погибли, третий с термическими ожогами доставлен в больницу города Тарко-Сале».

В ведомстве уточнили, что «погибшие и пострадавший работали вахтовым методом».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания подъёмника на Восточно-Таркосалинском месторождении.