Сбербанк ввёл функцию возврата забытых денег в банкоматах

Сбербанк ввёл в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях, на банкоматах-ресайклерах внедрили возврат забытых денег», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что количество подобных случаев уже сократилось на 30%.

Уточняется, что в случае если клиент в банке снимает определённую сумму, а затем забывает её забрать, устройство заберёт из обратно и зачислит на счёт карты с которой выполнена операция.

6 декабря Сбербанк России рассказал о самых популярных схемах, которые используют мошенники для кражи денег с карт клиентов.