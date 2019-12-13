Банки предложили новый способ предотвращения мошеннических переводов

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Банки предлагают поменять механизм работы с денежными переводами, которые осуществляются без согласия клиента. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексея Войлукова.
Банки предложили новый способ предотвращения мошеннических переводов
  • Reuters

Отмечается, что кредитные организации предлагают увеличить срок блокировки сомнительного перевода, а также возвращать средства клиенту, если не удалось с ним связаться для подтверждения операции, вместо того чтобы всё равно осуществлять перевод.

Войлуков сообщил, что соответствующая инициатива обсуждалась в ходе последней встречи сотрудников, ответственных за безопасность в крупных банках, которая прошла на площадке АБР.

Как уточняется, в настоящее время банк-отправитель может заблокировать перевод клиента-физлица на два дня, в случае если он содержит признаки того, что был совершён без согласия клиента.

В этот период банк должен получить от клиента подтверждение проведения операции.

При этом если за это время не удастся связаться с клиентом и легитимность перевода не доказана, банк всё равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю.

Ранее психолог, физиогномист Светлана Филатова прокомментировала НСН новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.

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