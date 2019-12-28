Минобороны ожидает информационную атаку против армии

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что иностранными государствами готовится информационная кампания, направленная на дискредитацию руководства российских вооружённых сил.

«Ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых сил России всех уровней», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, у военного ведомства есть информация, что некоторые государства через СМИ ведут работу по дискредитации российских органов власти, политиков, общественных деятелей.

Он добавил, что целью информационной атаки на вооружённые силы является подрыв уверенности российского населения в боеспособности армии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что американское киберкомандование готовит тактику ведения информационной войны против России.