В Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним

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Власти Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним лицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
В Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним
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«В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним», — говорится в пресс-релизе.

В правительстве предупредили, что нарушители понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.

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