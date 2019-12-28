В Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним

Власти Ленинградской области ограничили продажу снюсов несовершеннолетним лицам. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним», — говорится в пресс-релизе.

В правительстве предупредили, что нарушители понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее «Реальное время» передавало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.