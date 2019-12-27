Военный аналитик оценил постановку «Авангарда» на боевое дежурство

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT заступление в России на боевое дежурство первого ракетного полка «Авангарда».

Эксперт назвал появление «Авангарда» у России «качественным изменением соотношения сил».

«Конечно, благодаря нашим НИОКР (научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам) и нашим талантам, ещё с советских времён которые начали работать по этому направлению, мы получили такое уникальное оружие. Американцы вряд в ближайшие два-три года смогут нас догнать, а может, и в ближайшие пять лет», — отметил он.

По словам Подберёзкина, Россия не позволяет добиться над собой военного или стратегического превосходства.

«Несмотря на то что военный бюджет США, например, в 2020 году в 15 раз превысил военный российский бюджет», — заключил эксперт.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

24 декабря Путин во время заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия.

В войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет». Также по планам идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник».