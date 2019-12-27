СК возбудил второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

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Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после ДТП с автобусом в Липецкой области, в результате которого погибли два человека, передаёт пресс-служба Следственного комитета России.
СК возбудил второе дело после ДТП с автобусом под Липецком
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СК инициировал вопрос о передаче полицией материалов уголовного дела о нарушении правил дорожного движения для дальнейшего расследования следователям.

Ранее сообщалось о задержании водителя попавшего в ДТП под Липецком автобуса и возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В четверг, 26 декабря, при опрокидывании автобуса в Липецкой области погибли два человека, восемь пострадали.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за скользкой дороги.

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