«Росконтроль» проверил качество российских игристых вин

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование российских игристых вин популярных брендов, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.

В исследовании приняли участие образцы марок «Новый Свет», «Абрау-Дюрсо», «Левъ Голицынъ», «Российское» и «Дербентское».

По итогам проверки к покупке были рекомендованы образцы «Новый Свет», «Абрау-Дюрсо» и «Дербентское». В список товаров с замечаниями отнесли продукцию бренда «Левъ Голицынъ» из-за возможной примеси невиноградного спирта.

Как уточнили специалисты, шампанское «Российское» изготавливается путём вторичного брожения, что не предусмотрено классической технологией изготовления игристых вин.

Ранее Nation News сообщал, что специалисты «Росконтроля» проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка.