Экипажи кораблей и судов обеспечения ЧФ провели учения

Экипажи кораблей и судов обеспечения Черноморского флота провели учения по пополнению запасов в море, сообщает «Крыминформ».

«Экипажи кораблей и судов обеспечения Черноморского флота провели специальное учение по приёму и передаче запасов материальных средств между кораблями в акватории Чёрного моря. В мероприятии приняли участие различные типы кораблей, от фрегата до спасательного буксира. По замыслу учения, отряд кораблей ЧФ при выполнении специальных задач подал заявку на пополнение запасов материальных средств и продовольствия прямо в море», — заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Как отметили в ведомстве, всего в тренировке приняли участие более десяти кораблей и судов обеспечения флота, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв».

Ранее командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Голубев заявил, что корабли Севфлота прошли по Северному морскому пути в восьмой раз. Об этом сообщал телеканал «Звезда».