В РПЦ изменили правила крещения детей

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В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
В РПЦ изменили правила крещения детей
  • РИА Новости

«Комиссия также отметила, что не существует препятствий к принятию в таинстве крещения имени в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру: Иоанн — Джон; Иоанна — Жанна)», — уточняется на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Также в РПЦ разрешили крестить детей под именами святых других православных церквей, а взрослым людям при крещении в случае отсутствия их имени в месяцесловах поместных православных церквей выбирать себе другие крестильные имена из месяцеслова, желательно созвучные с гражданскими.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил возможность частичного проведения богослужений на современном русском языке, а не только на церковнославянском.

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