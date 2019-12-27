В аэропорту Шереметьево самолёт SSJ-100 выкатился на грунт
- РИА Новости
«Выкатывания за пределы ВПП (взлётно-посадочной полосы. — RT) не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт», — цитирует РИА Новости собеседника.
Отмечается, что на борту воздушного судна находились 74 человека, пострадавших при инциденте нет.
В октябре самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто не пострадал.