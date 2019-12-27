В аэропорту Шереметьево самолёт SSJ-100 выкатился на грунт

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Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 сообщением Москва — Самара во время движения по рулёжной дорожке выкатился на грунт в пределах перрона в московском аэропорту Шереметьево, передаёт пресс-служба авиагавани.
В аэропорту Шереметьево самолёт SSJ-100 выкатился на грунт
  • РИА Новости

«Выкатывания за пределы ВПП (взлётно-посадочной полосы. — RT) не было. Событие было в пределах перрона. Это не ВПП. При рулении воздушного судна выкатывание на грунт», — цитирует РИА Новости собеседника.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 74 человека, пострадавших при инциденте нет.

В октябре самолёт Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии, никто не пострадал.

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