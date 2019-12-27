В России предложили признать традиции Нового года наследием ЮНЕСКО
- РИА Новости
Соответствующее письмо, копия которого имеется у РИА Новости, он направил главе международной организации Одре Азуле.
По словам депутата, Новый год для России — «особое время для выражения культурной и исторической памяти» россиян, сюда включена целая летопись традиций, вплоть до празднования старого Нового года, открытки, фотографии и ёлочные игрушки разных лет становятся реликвиями.
Также Зубарев отметил важность сохранения традиций для молодёжи, поскольку «семейное торжество» служит гражданской солидарности, гуманизму и объединяет всех россиян.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой создать «новогодний капитал».
По его мнению, он должен предоставляться одиноким пенсионерам в России, чтобы они могли приобрести все необходимые продукты и атрибуты праздника без ущерба для своего бюджета.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко в беседе с ФАН дал рекомендации по празднованию Нового года.