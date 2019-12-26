Эксперты рассказали, куда звонят россияне в Новый год

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Эксперты оператора облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» провели анализ принятых звонков в прошлую новогоднюю ночь, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
Эксперты рассказали, куда звонят россияне в Новый год
  • Pixabay

«Лидер достаточно очевиден — службы такси. Таксопарки получают самый большой поток обращений по телефону и в обычные ночи тоже, а на Новый год количество поездок после полуночи ещё и растёт», — отметили в пресс-службе.

На втором месте — развлекательные заведения, на третьем — коммунальные службы.

Также большое количество обращений получают службы доставки готовых блюд, банки, микрофинансовые организации и платёжные сервисы, гостиницы, букмекерские конторы, клининговые компании, автосервисы и другие.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве Деда Мороза и Снегурочки.

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