В Кемеровской области завели дело по факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине

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В Кемеровской области завели уголовное дело по факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Кемеровской области завели дело по факту оставления трёхмесячного ребёнка на обочине
  • РИА Новости

24 декабря в полицию поступило заявление о пропаже 36-летней матери с младенцем. Было установлено, что они уехали из дома на автомобиле.

Спустя некоторое время машину остановили на трассе Кемерово — Томск, но девочки в салоне не было. Женщина утверждает, что оставила ребёнка на обочине, так как посчитала её умершей.

Проводятся поиски девочки. Дело возбудили по статье «Убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии».

Мать намерены поместить в лечебное учреждение для установления её психического состояния.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области перед судом предстанут родители, обвиняемые по делу о гибели дочери.

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