В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова

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В реке в Санкт-Петербурге найдены останки, предположительно принадлежащие убитой историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко.
В Петербурге найдены предположительные останки жертвы Соколова
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза», — приводит ТАСС слова адвоката Александры Бакшеевой, представляющей интересы матери погибшей.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка Олега Соколова по обвинению в убийстве аспирантки. Обвиняемый признал свою вину.

Согласно версии следствия, девушка была застрелена в ночь на 8 ноября, затем её тело расчленили и попытались утопить в реке Мойке.

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