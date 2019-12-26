Суд в Москве продлил арест Арашуковым
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, в ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК («Присвоение или растрата»).
Ещё по одному делу по этой же статье проходят мать Рауфа Арашукова Нелли и его сестра Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули Россию и объявлены в розыск.
В начале марта Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын обвиняется по нескольким статьям, связанным с заказными убийствами.