Суд в Москве продлил арест Арашуковым

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Басманный суд Москвы продлил до 30 января срок содержания под стражей Рауфа Арашукова, его отца — экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта дела Николая Романова.
Суд в Москве продлил арест Арашуковым
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК («Присвоение или растрата»).

Ещё по одному делу по этой же статье проходят мать Рауфа Арашукова Нелли и его сестра Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули Россию и объявлены в розыск.

В начале марта Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын обвиняется по нескольким статьям, связанным с заказными убийствами.

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