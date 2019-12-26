Суд в Москве продлил арест Арашуковым

Басманный суд Москвы продлил до 30 января срок содержания под стражей Рауфа Арашукова, его отца — экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, а также третьего фигуранта дела Николая Романова.

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания стало известно, что в отношении Рауля Арашукова возбуждено три новых уголовных дела по ст. 160 УК («Присвоение или растрата»).

Ещё по одному делу по этой же статье проходят мать Рауфа Арашукова Нелли и его сестра Камила Агоева. По словам адвокатов, они покинули Россию и объявлены в розыск.

В начале марта Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын обвиняется по нескольким статьям, связанным с заказными убийствами.