В отношении Рауля Арашукова возбудили ещё три уголовных дела

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Три новых уголовных дела возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Об этом сообщил его адвокат Владимир Постанюк в ходе выступления в Басманном суде.
В отношении Рауля Арашукова возбудили ещё три уголовных дела
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«И вот сейчас мы узнаём ещё о как минимум трёх уголовных делах, возбуждённых по ст. 160 УК («Растрата») в отношении Рауля Арашукова», — цитирует юриста ТАСС.

При этом, по его словам, об этом не уведомили должным образом. Постанюк утверждает, что узнал об этом, только когда пришёл в суд.

Ранее следователи попросили продлить до 30 января арест Рауфу и Раулю Арашуковым.

В начале марта Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын обвиняется по нескольким статьям, связанным с заказными убийствами.

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