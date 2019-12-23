Следователи просят суд продлить арест Арашуковым до 30 января
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«Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковым до 30 января 2020 года», — приводит ТАСС его слова.
В апреле Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства Арашуковых.
В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.
Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.