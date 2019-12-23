Следователи просят суд продлить арест Арашуковым до 30 января

Короткая ссылка
Следователи просят суд продлить до 30 января арест Рауфу и Раулю Арашуковым. Об этом сообщил представитель Басманного суда Москвы.
Следователи просят суд продлить арест Арашуковым до 30 января
  • © РИА Новости

«Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковым до 30 января 2020 года», — приводит ТАСС его слова.

В апреле Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства Арашуковых.

В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить