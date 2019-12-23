Следователи просят суд продлить арест Арашуковым до 30 января

Следователи просят суд продлить до 30 января арест Рауфу и Раулю Арашуковым. Об этом сообщил представитель Басманного суда Москвы.

«Следствие просит продлить срок содержания под стражей Арашуковым до 30 января 2020 года», — приводит ТАСС его слова.

В апреле Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные средства Арашуковых.

В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января.

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.