Крымский мост передали на баланс Крымской железной дороги

Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГУП «Крымская железная дорога», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КЖД.

«Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГПУ «Крымская железная дорога», — указано в тексте.

Уточняется, что передача состоялась 24 декабря.

Ранее первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что около 3 млн пассажиров могут воспользоваться железнодорожным сообщением с Крымом в курортный сезон 2020 года.