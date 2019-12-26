Крымский мост передали на баланс Крымской железной дороги

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Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГУП «Крымская железная дорога», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КЖД.
Крымский мост передали на баланс Крымской железной дороги
  • Reuters

«Железнодорожная часть Крымского моста передана на баланс ФГПУ «Крымская железная дорога», — указано в тексте.

Уточняется, что передача состоялась 24 декабря.

Ранее первый пассажирский двухэтажный поезд из Москвы, который прошёл по Крымскому мосту, прибыл утром в четверг, 26 декабря, на вокзал Симферополя.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что около 3 млн пассажиров могут воспользоваться железнодорожным сообщением с Крымом в курортный сезон 2020 года.

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