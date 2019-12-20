Поезда в Крым могут перевезти около 3 млн человек в курортный сезон 2020 года

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Около 3 млн пассажиров могут воспользоваться железнодорожным сообщением с Крымом в курортный сезон 2020 года, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального Минтранса Сергея Карпова.
Поезда в Крым могут перевезти около 3 млн человек в курортный сезон 2020 года
  • РИА Новости

«Сейчас приблизительный поток пассажиров через железную дорогу с учётом увеличения на курортный сезон — это порядка 3 млн пассажиров в сезон», — сказал он.

По его словам, к 1 июня 2020 года будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Предполагается, что поезда дальнего следования летом также пойдут до Евпатории и Феодосии.

Ранее сообщалось, что Росреестр поставил на учёт железнодорожную часть Крымского моста.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.

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