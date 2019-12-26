Серийная сборка пассажирских самолётов МС-21 начнётся в 2020 году
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- РИА Новости
«Сборка серийных самолётов начнётся в 2020 году», — говорится в тексте.
Отмечается, что первые поставки МС-21 заказчикам запланированы на 2021 год.
В госкорпорации уточнили, что панели и агрегаты самолёта уже производятся.
26 ноября советник генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов рассказал о поставках самолётов МС-21 в ближайшие несколько лет.
По его словам, в 2021 году ожидается поступление шести машин.