Серийная сборка пассажирских самолётов МС-21 начнётся в 2020 году

Серийная сборка российского пассажирского лайнера МС-21 начнётся в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«Сборка серийных самолётов начнётся в 2020 году», — говорится в тексте.

Отмечается, что первые поставки МС-21 заказчикам запланированы на 2021 год.

В госкорпорации уточнили, что панели и агрегаты самолёта уже производятся.

26 ноября советник генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов рассказал о поставках самолётов МС-21 в ближайшие несколько лет.

По его словам, в 2021 году ожидается поступление шести машин.