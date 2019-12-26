Прокуратура объяснила появление зелёного снега в Первоуральске

Сотрудники Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили происхождение зелёного снега в городе Первоуральск, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проведённой проверки специалисты выяснили, что причина заключается в промышленных отходах местного предприятия.

«На территории города Первоуральска 27 ноября 2019 года сотрудниками АО «Русский хром 1915» производились работы по остановке на плановый осмотр дренажной скважины, в результате чего произошёл излив хромсодержащих вод на рельеф местности», — сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки предприятию вынесли требование немедленно устранить причину и последствия ЧП.

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