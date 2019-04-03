В Дзержинске возбудили дело из-за голубого озера

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбудило административное дело после того, как озеро в Дзержинске стало голубым. Об этом NewsNN рассказали в региональном Минэкологии.

Как отмечается, дело заведено по ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических требований»).

По данным ведомства, водоём изменил цвет из-за слива промышленных отходов голубого цвета.

1 апреля сотрудники передвижной экологической лаборатории произвели забор проб и отправили их на анализ в НИИ. В управлении экологии и лесного хозяйства сообщили, что «следы слива с автотранспорта на месте отсутствуют, так же как и запах, а сама территория розлива огорожена сигнальной лентой».

В настоящее время ведётся расследование, определяется собственник земельного участка, где обнаружено вещество.

Ранее ВашГород.ру передавал, что кемеровская прокуратура отчиталась об итогах проверки, проведённой после выпадения чёрного снега.