В Дзержинске возбудили дело из-за голубого озера

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Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области возбудило административное дело после того, как озеро в Дзержинске стало голубым. Об этом NewsNN рассказали в региональном Минэкологии.
В Дзержинске возбудили дело из-за голубого озера
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических требований»).

По данным ведомства, водоём изменил цвет из-за слива промышленных отходов голубого цвета.

1 апреля сотрудники передвижной экологической лаборатории произвели забор проб и отправили их на анализ в НИИ. В управлении экологии и лесного хозяйства сообщили, что «следы слива с автотранспорта на месте отсутствуют, так же как и запах, а сама территория розлива огорожена сигнальной лентой».

В настоящее время ведётся расследование, определяется собственник земельного участка, где обнаружено вещество.

Ранее ВашГород.ру передавал, что кемеровская прокуратура отчиталась об итогах проверки, проведённой после выпадения чёрного снега.

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