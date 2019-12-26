Изъятых из семьи в Химози детей направят в реабилитационный центр

Дети, изъятые из семьи в деревне Химози Ленинградской области, после выписки из больницы будут направлены в социально-реабилитационный центр.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте уполномоченного по правам ребёнка в регионе Тамары Литвиновой.

Отмечается, что благодаря усилиям омбудсмена, органов местного самоуправления и опеки «мама детей получила паспорт, совершеннолетние дети получили временное удостоверение личности и один несовершеннолетний ребёнок получил копию свидетельства о рождении».

При этом «в отношении остальных пяти несовершеннолетних детей органы опеки и попечительства Гатчинского района направили исковое заявление об установлении факта их рождения в Гатчинский городской суд».

Как уточняется, в настоящее время «дети находятся в больнице».

«По окончании полного медицинского обследования они будут переведены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — добавили в пресс-службе.

Ранее задержанному по подозрению в насилии над ребёнком многодетному отцу Андрею Бовту было предъявлено обвинение по четырём статьям УК России.

17 декабря стало известно о задержании в деревне Химози Ленинградской области подозреваемого в изнасиловании ребёнка. По данным следствия, истязания продолжались с 2012 года, сейчас девочке 13 лет.

В доме, где проживала семья, также был найден арсенал оружия.