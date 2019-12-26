Эксперты рассказали об увеличении объёмов бытовых отходов в 2019 году

По данным экспертов, в 2019 году рост количества твёрдых коммунальных отходов составил 10—20%, сообщает газета «Известия».

Общий объём ТКО в России в уходящем году может составить до 60 млн тонн.

«Конечно, мы видим снижение по отдельным категориям отходов, это связано с уменьшением веса упаковки, но всё равно проблема остаётся серьёзной», — отметил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистая страна», заместитель директора по реализации проектов в сфере отходов ВНИИ Экология Вадим Петров.

По его словам, в стране производится много сложной упаковки, которая состоит из пластика, бумаги и металлической фольги. Российские предприятия пока не могут осуществлять разделение таких материалов на фракции, поэтому подобная упаковка чаще всего попадает на полигоны.

В этом году в России вступили в силу новые правила обращения с ТКО. Планируется, что к 2024 году 60% всего объёма ТКО должно идти на переработку, а 36% — уничтожаться.

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора.

Как сообщал Newinform, вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что главная задача реформы по обращению с ТКО — наладить раздельный сбор мусора в регионах.