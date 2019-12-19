Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что такой отрасли, как переработка бытовых отходов, раньше в стране не было, она создаётся с нуля.

«Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать, как будет развиваться, где будут захораниваться пока эти отходы, и, конечно, мы точно должны избавиться от всяких серых схем и криминалов, нужно наводить элементарный порядок», — сказал Путин.

Как отметил глава государства, люди возмущаются ростом тарифов, им нужно объяснять, откуда берутся эти цифры.

«Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят», — добавил он.

RT ведёт прямую трансляцию.