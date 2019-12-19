Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

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В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

    Он подчеркнул, что такой отрасли, как переработка бытовых отходов, раньше в стране не было, она создаётся с нуля.

    «Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать, как будет развиваться, где будут захораниваться пока эти отходы, и, конечно, мы точно должны избавиться от всяких серых схем и криминалов, нужно наводить элементарный порядок», — сказал Путин.

    Как отметил глава государства, люди возмущаются ростом тарифов, им нужно объяснять, откуда берутся эти цифры.

    «Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят», — добавил он.

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