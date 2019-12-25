Вице-премьер назвал главную задачу реформы по обращению с ТКО
- РИА Новости
«Главная задача в следующем году — это наладить раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов во всех населённых пунктах страны», — заявил Гордеев.
Он добавил, что в регионах уже введены в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации отходов, ещё девять объектов находятся на завершающей стадии.
Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.