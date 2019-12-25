Вице-премьер назвал главную задачу реформы по обращению с ТКО

Короткая ссылка
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о главной задаче реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2020 году, сообщает Newinform.
Вице-премьер назвал главную задачу реформы по обращению с ТКО
  • РИА Новости

«Главная задача в следующем году — это наладить раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов во всех населённых пунктах страны», — заявил Гордеев.

Он добавил, что в регионах уже введены в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации отходов, ещё девять объектов находятся на завершающей стадии.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить