Вице-премьер назвал главную задачу реформы по обращению с ТКО

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о главной задаче реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2020 году, сообщает Newinform.

«Главная задача в следующем году — это наладить раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов во всех населённых пунктах страны», — заявил Гордеев.

Он добавил, что в регионах уже введены в эксплуатацию 45 новых объектов по сортировке и утилизации отходов, ещё девять объектов находятся на завершающей стадии.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал намерение мэрии Москвы вывозить столичный мусор в другие области.