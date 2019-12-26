Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что экономический эффект для бюджета страны от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ составил 6,2 трлн рублей за три года. 
Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+
  • Reuters

«По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 трлн руб. дополнительных доходов», — сказал Новак в интервью РБК.

6 декабря, страны — участницы договора ОПЕК+ решили сократить объём нефтедобычи ещё на 500 тыс. баррелей в сутки.

Новак сообщал, что общий объём дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в I квартале 2020 года составит 500 тыс. баррелей в сутки.

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