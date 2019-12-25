Минобороны создаст систему из 155 военных госпиталей до 2025 года

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей.

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он отметил, что некоторые из медучреждений «будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь».

Министр добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Ранее Шойгу заявил, что в России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%.