Минобороны создаст систему из 155 военных госпиталей до 2025 года

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны до 2025 года завершит создание системы из 155 военных госпиталей.
Минобороны создаст систему из 155 военных госпиталей до 2025 года
  • РИА Новости

«Нам осталось построить 22 госпиталя из 155. Строятся современные медицинские учреждения», — цитирует ТАСС Шойгу.

Он отметил, что некоторые из медучреждений «будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь».

Министр добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.

Ранее Шойгу заявил, что в России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%.

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