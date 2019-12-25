Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

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В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
  • РИА Новости

«После сокращения ситуация была критической, особенно это касалось лётного состава и авиационных техников. Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учёба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5—10 лет. За счёт этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95%», — сказал Шойгу во время заседания общественного совета при министерстве. Его слова приводит ТАСС.

Теперь ведомство переходит на плановую подготовку офицеров, добавил Шойгу.

Полностью восстановлена подготовка выпускников как военных училищ, так и военных академий, добавил глава Минобороны.

В августе телеканал «Звезда» сообщил, что более 13 тыс. офицеров из вузов Министерства обороны пополнили Вооружённые силы России.

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