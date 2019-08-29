Более 13 тысяч офицеров из вузов Минобороны пополнили Вооружённые силы России
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«В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тыс. человек, включая более 13 тыс. молодых лейтенантов», — заявил начальник Главного управления кадров Виктор Горемыкин.
По его словам, в целом система подготовки военных кадров работает на плановом уровне.
Горемыкин также рассказал, что в довузовских образовательных организациях Минобороны средний конкурс составил 3,6 человека на место (в 2018 году — 3,3 человека). Об этом сообщает ФАН.
Наиболее высокий конкурс отмечен в Кызылском президентском кадетском училище (7,8 человека на место).
Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.