Более 13 тысяч офицеров из вузов Минобороны пополнили Вооружённые силы России

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Более 13 тыс. офицеров из вузов Министерства обороны пополнили Вооружённые силы России, сообщает телеканал «Звезда».
Более 13 тысяч офицеров из вузов Минобороны пополнили Вооружённые силы России
  • © Минобороны России

«В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тыс. человек, включая более 13 тыс. молодых лейтенантов», — заявил начальник Главного управления кадров Виктор Горемыкин.

По его словам, в целом система подготовки военных кадров работает на плановом уровне.

Горемыкин также рассказал, что в довузовских образовательных организациях Минобороны средний конкурс составил 3,6 человека на место (в 2018 году — 3,3 человека). Об этом сообщает ФАН.

Наиболее высокий конкурс отмечен в Кызылском президентском кадетском училище (7,8 человека на место).

Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.

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