Более 13 тысяч офицеров из вузов Минобороны пополнили Вооружённые силы России

Более 13 тыс. офицеров из вузов Министерства обороны пополнили Вооружённые силы России, сообщает телеканал «Звезда».

«В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тыс. человек, включая более 13 тыс. молодых лейтенантов», — заявил начальник Главного управления кадров Виктор Горемыкин.

По его словам, в целом система подготовки военных кадров работает на плановом уровне.

Горемыкин также рассказал, что в довузовских образовательных организациях Минобороны средний конкурс составил 3,6 человека на место (в 2018 году — 3,3 человека). Об этом сообщает ФАН.

Наиболее высокий конкурс отмечен в Кызылском президентском кадетском училище (7,8 человека на место).

Ранее сообщалось, что на Черноморский флот впервые прибыли выпускники гражданских вузов.