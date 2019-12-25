Эксперт рассказал о возможных причинах агрессии у школьников

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН рассказал о возможных причинах агрессии у школьников.

«Все девиации и отклонения, всплески немотивированной агрессии — это такие вещи, которые можно предвидеть, если есть грамотная медико-психолого-педагогическая служба», — заявил он.

По его словам, триггером может выступить почти всё, в том числе несчастная любовь, половое созревание, гормоны.

Как считает эксперт, нужно обучать педагогов и классных руководителей.

Ямбург добавил, что вопрос очень тонкий и сложный и это, к сожалению, один из вызовов времени.

Ранее URA.RU передавало, что девятиклассник в Екатеринбурге напал с молотком на учительницу русского языка и литературы у её дома, предположительно, из-за недовольства полученными за полугодие оценками.